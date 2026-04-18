Заморозки вернулись в Московскую область

В ночь на субботу в Московскую область вернулись заморозки, столбики термометров опустились до минус 1,1 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Вернулись отрицательные температуры и в столичный регион — ниже 0 градусов опускалась температура в Солнечногорске, Электростали, Волоколамске и Ново-Иерусалиме с минимум до минус 1,1 градуса», — отметил Леус.
Причина похолодания — циклон, центр которого пришелся на Владимирскую область, нагнетающий в регион холодные воздушные массы. По его западной периферии потоки холодного воздуха устремились в центральные районы. Отрицательные температуры также отметили в Смоленской и Калужской областях.
В субботу, 18 апреля, через территорию Центрального федерального округа пройдет холодный атмосферный фронт. Ожидаются кратковременные дожди, местами — мокрый снег и порывистый ветер. В ближайшие четыре дня среднесуточная температура в округе будет на 3−4 градуса ниже климатической нормы.
В Москве, по прогнозам, температура опустится ниже нуля в ночь на понедельник и вторник. В Московской области заморозки в ночные и утренние часы сохранятся до среды включительно.
Накануне пресс-служба столичного управления МЧС сообщила, что в Москве 19−20 апреля ожидается резкое ухудшение погодных условий. По данным ведомства, в ночные часы температура воздуха опустится примерно до 0 градусов, также прогнозируются порывы ветра до 15 м/с. Местами на дорогах возможна гололедица. Ведомство призвало жителей и гостей столицы соблюдать осторожность.
В начале следующей недели, как заверила в беседе с РБК ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова, жителей Москвы и Подмосковья ожидает относительно теплая погода. По словам синоптика, ночью в понедельник, 20 апреля, осадков не ожидается, минимальная температура составит от 0 до плюс 5 градусов, а днем она поднимается до плюс 6 — плюс 11 градусов. Между тем в этот день возможен небольшой кратковременный дождь.
