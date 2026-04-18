В Башкирии пройдет Неделя спортивной науки

Форум «Неделя спортивной науки Республики Башкортостан» пройдет с 20 по 24 апреля, сообщили в управляющей компании научно-образовательного центра (НОЦ) региона. Проведение мероприятий для молодых людей отвечает задачам нацпроекта «Молодёжь и дети».
На площадке соберутся молодые ученые и эксперты в сфере физической культуры и спорта. В форуме примут участие студенты, аспиранты, молодые исследователи, педагоги и специалисты, чтобы обсудить ключевые тренды спортивной науки, поделиться опытом и найти единомышленников для новых проектов.
Церемония открытия события, пленарное заседание и экскурсионная программа будут организованы на базе межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ в Уфе. Кроме этого, в программе — научно-практические конференции «Многогранность современного спорта» и «Физическая культура в образовании», а также образовательный семинар по адаптивной физической культуре.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.