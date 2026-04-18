В Ростове на выставке более 300 художнков показали свои работы

В Ростове-на-Дону стартовала масштабная культурная выставка «Арт-Ростов». Экспозиция развернулась на площади 9 тысяч квадратных метров. На ней представлены работы более чем 300 участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Урала и других регионов РФ.
Пространство выставки разделено на три тематических сегмента. В арт-салоне представлена классическая и современная живопись, в зоне декоративно-прикладного искусства — авторские изделия ручной работы.
В антикварном салоне можно увидеть редкие предметы старины и коллекционирования.
Всего в залах представлено свыше 3 тысяч произведений искусства, что делает это событие крупнейшим отраслевым мероприятием на юге страны.
— Посетить выставку можно до 26 апреля, — сказали в пресс-службе выставочного центра.
