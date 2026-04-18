Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове на выставке более 300 художнков показали свои работы

В Ростове проходит крупнейшая на юге художественная выставка.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону стартовала масштабная культурная выставка «Арт-Ростов». Экспозиция развернулась на площади 9 тысяч квадратных метров. На ней представлены работы более чем 300 участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Урала и других регионов РФ.

Пространство выставки разделено на три тематических сегмента. В арт-салоне представлена классическая и современная живопись, в зоне декоративно-прикладного искусства — авторские изделия ручной работы.

В антикварном салоне можно увидеть редкие предметы старины и коллекционирования.

Всего в залах представлено свыше 3 тысяч произведений искусства, что делает это событие крупнейшим отраслевым мероприятием на юге страны.

— Посетить выставку можно до 26 апреля, — сказали в пресс-службе выставочного центра.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

