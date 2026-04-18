Спасатели предупредили дачников о запрете сжигать мусор при особом режиме

Ранее губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил, что с 15 апреля по 31 мая на всей территории региона из-за повышенного уровня пожарной опасности введен особый режим. Глава региона отметил, что на это время он просит всех быть особенно внимательными, а также предупредил, что нельзя разводить костры в лесах, сжигать мусор и траву, а также готовить еду на открытом огне. За нарушение правил предусмотрена ответственность — от штрафов до уголовной. С 30 апреля режим также введут в Башкирии.