Спасатели предупредили дачников о запрете сжигать мусор при особом режиме

Введение особого противопожарного режима, помимо полного запрета на посещение лесов и въезд в них транспорта, также предусматривает запрет на сжигание мусора на дачах, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГКУ «Мособлпожспас».
Как отметили в службе, при объявлении особого противопожарного режима на приусадебных участках и дачах категорически запрещается сжигать мусор даже в металлических бочках. За нарушение правил могут грозить крупные штрафы.
Так, согласно статье 20.4 КоАП, в период особого противопожарного режима штраф за разведение костров для физических лиц составляет до 20 тыс. руб., для должностных лиц — до 60 тыс. руб., для юрлиц — до 800 тыс. руб. Кроме того, нарушителю может быть предъявлена сумма ущерба, причиненного пожаром имуществу третьих лиц.
Особый противопожарный режим — это дополнительные требования пожарной безопасности, вводимые властями при повышении пожарной опасности. В период особого противопожарного режима запрещается посещать леса, за исключением случаев, когда это связано с работой, законным пользованием лесными участками, отдыхом на специальных территориях или охотой на пернатую дичь. Также временно нельзя использовать мангалы и другие приспособления для готовки на открытом огне, кроме тех, что находятся на территории общепита. Помимо этого, запрещается разводить костры и сжигать мусор, траву, листву и отходы на придомовых территориях частных домов и в садоводческих товариществах.
Ранее губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил, что с 15 апреля по 31 мая на всей территории региона из-за повышенного уровня пожарной опасности введен особый режим. Глава региона отметил, что на это время он просит всех быть особенно внимательными, а также предупредил, что нельзя разводить костры в лесах, сжигать мусор и траву, а также готовить еду на открытом огне. За нарушение правил предусмотрена ответственность — от штрафов до уголовной. С 30 апреля режим также введут в Башкирии.
