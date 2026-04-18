Женщина-звонарь рассказала о профессии и отношении к ней мужчин

— Я звонила во многих городах России. И дважды мне приходилось звонить даже Святейшему Патриарху Кириллу. В первый раз это случилось в храме Святого праведного Алексея Мечёва в Вешняках, а во второй — на русском Севере, в деревне Ворзогоры на 30 домов. Священник отец Алексей вызывал звонаря из Онеги, но тот приехать не смог. И мне, как новичку, который еще толком не обучился, пришлось встречать Патриарха. Конечно, волновалась. Но радости все равно всегда больше, — уверена Лидия. — Если бы я не попала в звонницу тогда, семь лет назад, то все равно пришла бы туда, где есть сейчас. Господь плетет свои узоры, а нам нужно как можно раньше услышать и пойти тем путем, которым Он нас зовет.