Синоптики обещают дожди и снег в Нижнем Новгороде с 20 по 26 апреля

Синоптики прогнозируют дожди и снег в Нижнем Новгороде на неделе с 20 по 26 апреля. Прогноз опубликован сервисом «Яндекс. Погода».
В понедельник, 20 апреля, температура воздуха составит до +1°C днем и до −6°C ночью. В течение всего дня ожидаются осадки — дождь и мокрый снег.
Ненастная погода сохранится и во вторник. В Нижнем Новгороде будет по-прежнему холодно — максимальная температура воздуха днем составит +1°C.
Потепление прогнозируется в среду, 22 апреля. В дневное время разогреет до +8°C. В течение дня ожидается переменная облачность. В четверг в столицу Приволжья вернутся дожди, днем столбики термометров будут подниматься до +11°C.
В пятницу и выходные на следующей неделе будут идти дожди. 24 апреля осадки ожидаются в течение всего дня, температура воздуха не превысит +12°C. В субботу и воскресенье, 25 и 26 апреля, будет пасмурно и тепло. В последний день недели разогреет до +15°C.
