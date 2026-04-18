В Волгограде пенсионер на «шестерке» переехал дорожного рабочего

Водитель отказался от медосвидетельствования.

Источник: Комсомольская правда

Вечером в пятницу, 17 апреля 2026 года, под колеса автомобиля в центре города попал рабочий, наносивший разметку на Второй продольной. Это произошло на пересечении улицы Рокоссовского и Голубинской в 21.50. За рулем «шестерки» ехал 66-летний пенсионер. Невнимательный водитель снес дорожного рабочего, а когда приехали сотрудники ДПС, отказался от медицинского освидетельствования.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в ГУ МВД по Волгоградской области, пострадавшего мужчину доставили в больницу.

Еще один водитель сбил пешехода в Елани на улице Крестьянской: женщина стояла на краю проезжей части, когда ее снес автомобиль. Водитель с места ДТП скрылся, его объявили в розыск.