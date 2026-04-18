На трассе Красноярского края пьяный водитель КамАЗа съехал в кювет

В Богучанском округе за сутки произошло два ДТП с участием нетрезвых водителей.

Источник: Комсомольская правда

В Богучанском округе на 326-м километре трассы Канск — Абан — Богучаны 50-летний водитель грузовика КамАЗ не справился с управлением и выехал в кювет. Как сообщили в Госавтоинспекции Красноярского края, мужчина был пьян — показания прибора составили 1,05 миллиграмма на литр выдыхаемого им воздуха.

Еще одна авария произошла в поселке Таежный. 23-летний молодой человек за рулем «Рено Логан», находясь в состоянии алкогольного опьянения (освидетельствование показало наличие паров спирта — 1,0 мг/л), врезался в КамАЗ.

Фото: Госавтоинспекция.

Водителя иномарки госпитализировали в местную больницу.

Полицейские напоминают: нетрезвое вождение является смертельно опасным нарушением.