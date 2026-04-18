На трассе Красноярского края пьяный водитель КамАЗа съехал в кювет

В Богучанском округе на 326-м километре трассы Канск — Абан — Богучаны 50-летний водитель грузовика КамАЗ не справился с управлением и выехал в кювет. Как сообщили в Госавтоинспекции Красноярского края, мужчина был пьян — показания прибора составили 1,05 миллиграмма на литр выдыхаемого им воздуха.