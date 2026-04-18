Сеть речных маршрутов расширят в Нижегородской области в 2026 году

«Водолет» планирует расширить сеть речных маршрутов в Нижегородской области в текущем году. Об этом рассказал генеральный директор компании Никита Итальянцев на заседании постоянной комиссии гордумы по транспорту.
В 2026 году к существующим рейсам планируется добавить новое направление. Скоростные суда «Валдай» начнут ходить из Нижнего Новгорода до села Чулково в Вачском округе. Для этого будет продлен действующий маршрут до Павлова.
Никита Итальянцев добавил, что на данный момент у «Водолета» есть пять «Валдаев» и два «Метеора». В мае ожидается поставка еще одного «Метеора». Суда будут выполнять рейсы по 18 направлениям, 11 из них будут регулярными, а семь — туристическими.
Напомним, навигация «Валдаев» и «Метеоров» в Нижегородской области начнется в мае. Сезон откроется рейсами до Городца и Казани.