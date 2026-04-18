В Биробиджане ветеран МВД провел эстафету для школьников

В Биробиджане ветеран органов внутренних дел Станислав Рыбаков провел спортивно-патриотическую эстафету «Только вперед!» для учащихся 5−6 классов (12+). Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Мероприятие подготовлено совместно с филиалом фонда «Защитники Отечества» в Еврейской автономной области. Активное участие в организации приняла член Общественного совета при УМВД России по ЕАО Ольга Матыцина. Эстафету проводили ветеран МВД Станислав Рыбаков и участники специальной военной операции Никита Лим и Антон Безбородых.
Этапы эстафеты отличались от обычных школьных соревнований и были максимально приближены к военно-полевым условиям. Среди участников — ученики правоохранительного класса.
Станислав Рыбаков отметил: «Подобные мероприятия — это не просто игра. Это важный вклад в патриотическое воспитание нашей молодежи. Через спортивный дух и элементы полевой подготовки мы показываем ребятам ценности взаимовыручки, силы воли и любви к Родине. Особенно приятно видеть горящие глаза будущих стражей порядка из правоохранительного класса».
