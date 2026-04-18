Лукашенко во второй раз поработает на стройке Национального исторического музея

Лукашенко снова будет работать на стройке Национального исторического музея в субботник.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко примет участие в республиканском субботнике 18 апреля, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Напомним, правительство объявило республиканский субботник в Беларуси на 18 апреля.

Телеграм-канал «Пул Первого» рассказал, что Александр Лукашенко также участвует в республиканском субботнике. Президент Беларуси поработает на строительной площадке Национального исторического музея и парка Народного единства.

К слову, это уже второй год подряд, когда белорусский лидер работает на стройке Национального исторического музея. На этих же объектах во время субботника Лукашенко работал и в апреле 2025 года.

Ранее Минтруда сказало, кого в Беларуси не допустят на республиканский субботник.

А еще мы писали, что белорусский президент подписал указ о призыве белорусов из запаса на военную службу.

Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше