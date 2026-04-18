Перекладку плитки у Философского моста завершат в ближайшие дни — Дятлова

В Калининграде у нового моста через Преголю без труда не пройти — там перекладывают плитку. Как написала в соцсетях глава городской администрации Елена Дятлова, рабочие должны управиться за несколько дней.
«Продолжаем благоустройство набережной по улице Гюго — перекладку плитки у Философского моста завершим в ближайшие дни», — сообщила сити-менеджер.
Она также отметила, что работы у памятника Николаю Чудотворцу завершить планируют лишь к маю. А общая прогулочная зона появится еще позже — аж в следующем году.
«К 2027 году создадим здесь единое прогулочное пространство — бесшовное, оно плавно соединит пространство от Музея мирового океана до моста и спорткомплекса “Юность”. Это позволит интегрировать набережную в туристические маршруты города», — прокомментировала глава администрации.