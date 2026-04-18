Перекладку плитки у Философского моста завершат в ближайшие дни — Дятлова

Глава городской администрации рассказала о работах у нового объекта на набережной.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде у нового моста через Преголю без труда не пройти — там перекладывают плитку. Как написала в соцсетях глава городской администрации Елена Дятлова, рабочие должны управиться за несколько дней.

«Продолжаем благоустройство набережной по улице Гюго — перекладку плитки у Философского моста завершим в ближайшие дни», — сообщила сити-менеджер.

Она также отметила, что работы у памятника Николаю Чудотворцу завершить планируют лишь к маю. А общая прогулочная зона появится еще позже — аж в следующем году.

«К 2027 году создадим здесь единое прогулочное пространство — бесшовное, оно плавно соединит пространство от Музея мирового океана до моста и спорткомплекса “Юность”. Это позволит интегрировать набережную в туристические маршруты города», — прокомментировала глава администрации.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
