БЖД пустит более 100 дополнительных поездов на длинные выходные в апреле и мае

В Беларуси на длинные выходные в апреле и мае назначено свыше 100 дополнительных поездов, рассказали в Белорусской железной дороге.
Так, на период, включающий праздничные дни, с 17 апреля по 12 мая БЖД назначено более 100 дополнительных поездов. Это связано с ожидаемым ростом пассажиропотока на длинные выходные в апреле и мае.
В международном сообщении вместе с РЖД назначено 20 дополнительных поездов по популярным направлениям: Минск — Санкт-Петербург и Брест — Москва.
Еще БЖД пустит внутри страны около 80 дополнительных поездов из Минска в Брест, Гомель, Могилев, Калинковичи, Пинск и обратно.