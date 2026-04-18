Появились кадры задержания мужчины, убившего полицейского в Оренбуржье

Видео с задержанием мужчины, убившего полицейского и ранившего еще троих в Оренбургской области, поделилась официальный представитель МВД Ирина Волк.
Злоумышленника обнаружил наряд Госавтоинспекции в районе села Белошапка. К месту его задержания также прибыли сотрудники Росгвардии и следственно-оперативная группа.
На опубликованных кадрах полицейский спрашивает задержанного, почему он оказал вооруженное сопротивление. Тот ответил, что «домой ворвались». На вопрос, из чего стрелял, злоумышленник сообщил, что использовал охолощенный автомат Калашникова, переделанный в боевой. Оружие, по его словам, он приобрел в магазине, а переделал его самостоятельно.
По данным МВД, стрелявший — Басалаев Сергей Павлович 1974 года рождения.
Стрельба по полицейским в Оренбургской области произошла 16 апреля. Сотрудники отдела полиции № 3 Межмуниципального управления МВД России «Орское» прибыли в поселок Аккермановка с целью задержать мужчину, находившегося в федеральном розыске. Увидев полицейских, злоумышленник открыл по ним огонь. В результате нападения один сотрудник полиции погиб, еще трое получили ранения. Нападавшему удалось скрыться.
16 апреля в минздраве Оренбургской области сообщили, что раненые полицейские находятся в стабильно тяжелом состоянии. Как уточнил губернатор региона Евгений Солнцев, состояние двух пострадавших полицейских улучшилось к 17 апреля, третьего перевезли в областной центр.
