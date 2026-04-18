На проспекте Мира столкнулись легковушка, микроавтобус и пожарная машина, последняя перевернулась и перегородила дорогу

В Калининграде столкнулись легковушка, микроавтобус и пожарная машина, последняя перевернулась и перегородила дорогу. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы, ин6формацию подтвердили в МЧС региона.
ДТП произошло в субботу, 18 апреля, в 8:40, на проспекте Мира (в районе пересечения с Карла Маркса).
«Автолестница двигалась на пожар со включённым звуковым сигналом и проблесковыми маячками. В результате ДТП пострадало 3 человека — водитель пожарного автомобиля, пожарный и женщина-пассажирка легкового автомобиля. У всех травмы различной степени. Пострадавшие направлены в городскую клиническую больницу скорой помощи», — рассказали в МЧС.
В связи с аварией заблокировано движение автобусов маршрутов № 3, № 18, № 61, № 63, № 72, № 74,№ 82 и № 92. Об этом в своём телеграм-канале сообщает Центр организации движения и пассажирских перевозок.
«Автобусы данных маршрутов в направлении из центра города временно следуют по ул. К. Маркса-ул. Чернышевского- ул. Чкалова далее по действующим схемам движения. В направлении центра города автобусы маршрутов № 3 и № 18 временно следуют по ул. Красносельская-проспект Победы-ул. Энгельса далее по действующим схемам движения. Автобусы маршрутов № 61, № 63, № 72, № 74, № 82 и № 92 в направлении центра города временно следуют по ул. Чкалова-ул. Чернышевского-ул. К. Маркса далее по действующим схемам движения», — говорится в сообщении.