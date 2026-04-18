В Новосибирской области откроется отделение трансплантации костного мозга

Отделение трансплантации костного мозга планируют открыть на базе гематологического центра Новосибирской городской клинической больницы № 2, сообщили в администрации губернатора и правительства области. Развитие системы здравоохранения — главная задача нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
«Мы уделяем большое внимание гематологии. Это направление, где каждые 5−7 лет революционно меняются технологии, что позволяет спасать все большее количество жизней людей. Безусловно, мы поддержим это направление. Сейчас мы стоим на пороге того, что наш регион зайдет в трансплантацию. Во второй больнице уже подготовлена вся база», — сказал министр здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заблоцкий.
В регионе создана мощная база для открытия собственного отделения по трансплантации костного мозга людям с заболеваниями крови. Лечением таких сложных пациентов занимаются больница № 2, областная больница и институт иммунологии. А клинический центр крови уже несколько лет успешно проводит заготовку донорских гемопоэтических клеток.
В Новосибирской области проживает более 3 тысяч пациентов со злокачественными заболеваниями системы крови. В регионе сформирована трехуровневая система оказания гематологической помощи, которая обеспечена квалифицированными кадрами и соответствует всем современным требованиям.
Благодаря терапии пятилетняя выживаемость больных с хроническим миелолейкозом выросла до 85%, а с хроническим лимфолейкозом — до 82%. В городской клинической больнице № 2 и Новосибирской областной больнице в 2−3 смены работают койки дневного стационара для таких пациентов. Подобный формат лечения снижает риск внутрибольничной инфекции и играет большую роль в выздоровлении больных.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.