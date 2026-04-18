В Калининграде на четыре дня остановят движение трамваев

В Калининграде четыре дня не будут ходить трамваи. Ограничения из-за ремонтных работ продлятся с 24 по 27 апреля. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе городской администрации.
За четыре дня сециалисты заменят автоматические разводные стыки и выполнят послеосадочную выправку трамвайных путей. На это время пустят автобус № 5 Т. В рабочие дни на маршрут выйдут пять единиц транспорта, в субботу и воскресенье — четыре.
Автобус будет следовать от улицы Химической по проспекту Мира, Карла Маркса, Леонова, Советскому проспекту, площади Победы, Черняховского, 9 Апреля, Московскому проспекту, Октябрьской, проспекту Калинина, Дзержинского, аллее Смелых и до Судостроительной. В обратном направлении — от Судостроительной до Советского проспекта, затем через Комсомольскую, Карла Маркса, проспект Мира и до Химической.
До 2031 года власти рассчитывают закупить 18 трамваев и отремонтировать 21 километр путей в Калининграде. Стоимоть программы модернизации сети оценивают в десять миллиардов рублей. Регион рассчитывает получить деньги из федерального бюджета.
Ранее губернатор Алексей Беспрозванных говорил, что старая инфраструктура сдерживает покупку новых трамваев в Калининграде. По его словам, линии и депо находятся в плохом состоянии и требуют «определённого пересмотра».
В апреле стало известно, что власти заказывают проекты для ремонта трамвайных путей. На разработку документации выделили около 142 миллионов рублей.