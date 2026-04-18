Нижегородцы назвали своих детей Пантелеймон, Рафаель и Парижан

В главном управлении ЗАГС Нижегородской области рассказали, какими необычными именами жители региона называли детей в январе-марте 2026 года. Об этом пишет ИА «В городе N» со ссылкой на учреждение.
Самыми редкими именами для мальчиков стали Пантелеймон, Рафаель, Парижан, Родамир, Спиридон, Елизар, Теодор, Эрнест, Евсей и Эрик. Девочек называли Елисея, Галатея, Агапа, Евфрасия, Весна, Ариэль, Аполлинария, Октавия, Паулина и Марта.
