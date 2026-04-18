В больнице Иркутска отремонтировали отделение патологии новорожденных

Отделение патологии новорожденных и недоношенных детей Ивано-Матренинской детской клинической больницы Иркутска открылось после ремонта. Обновление подобных учреждений отвечает задачам нацпроекта «Семья», сообщили в Министерстве здравоохранения Иркутской области.
«Здесь созданы все условия для выхаживания самых маленьких пациентов в соответствии с современными стандартами. Мы видим не просто косметический ремонт, а полную модернизацию — от инженерных систем до создания изолированного инфекционного блока. Продумана каждая деталь для комфорта мам и малышей. Безусловно, это огромный шаг вперед в развитии неонатальной помощи в нашем регионе. Спасибо коллективу за самоотдачу и верность профессии», — отметил губернатор Игорь Кобзев.
В учреждении специалисты заменили инженерные системы электро- и водоснабжения, отопления, отремонтировали кровлю и отмостку, провели отделочные работы, установили новые оконные и дверные блоки. Особое внимание уделили модернизации системы медицинского газоснабжения: установлена компрессорная станция сжатого воздуха, увеличено количество точек разбора кислорода, смонтировано современное оборудование: консоли, клапанные системы, увлажнители.
Одним из главных итогов ремонта стало создание инфекционного блока с изолированным входом и отдельным постом дежурной медсестры. Блок полностью автономен, что исключает пересечение потоков пациентов и позволяет соблюдать принцип совместного пребывания матери и ребенка даже при лечении сложных инфекционных патологий. Ранее такая возможность была ограничена из-за высоких эпидемиологических рисков.
Для повышения комфорта пациентов и их родителей в отделении оборудованы буфетная зона, комната для сцеживания грудного молока и помещение для приготовления детских смесей. Палаты оснащены новой мебелью, а стены украшены художественной росписью.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.