Паулина Андреева подала иск о разводе с Федором Бондарчуком

Исковое заявление актрисы Паулины Андреевой-Бондарчук к режиссеру Федору Бондарчуку о расторжении брака поступило мировому судье Донского района Москвы, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
Андреева и Бондарчук были вместе с осени 2015 года. Летом 2016-го режиссер развелся со своей первой женой Светланой. Свадьбу с Андреевой они сыграли в Санкт-Петербурге в сентябре 2019 года.
Спустя четыре года после начала отношений актриса и режиссер поженились, а 2 марта 2021 года у супругов родился сын Иван. Последний раз пара выходила в свет на премьере приключенческого фильма «Повелитель ветра» в сентябре 2023 года.
В марте 2025 года — спустя девять лет совместной жизни — супруги приняли решение расстаться. «Мы никогда не были парой, которая допускала людей в свою семью. Этого не случится и сейчас, но мы посчитали правильным сделать официальное заявление в попытке избежать излишних домыслов и фантазий о нас», — заявили они.
Андреева говорила, что надеется на то, что их «ждет совместная работа и дружба».
На момент публикации этого материала и у Андреевой, и у Бондарчука пост о разводе удален из соцсетей. «Комсомольская правда» в июле, однако, сообщила, что артисты передумали разводиться и до сих пор находятся в браке. Представители индустрии рассказали, что Бондарчук «пытается вернуть жену».
РБК обратился за комментарием к Паулине Андреевой-Бондарчук и к Федору Бондарчуку.
Паулина Андреева — российская актриса театра и кино, сценарист и режиссер, наиболее известная по сериалам «Оттепель», «Метод» и «Лучше, чем люди». Родилась 12 октября 1988 года в Ленинграде, в кино дебютировала в 2000‑х.
Федор Бондарчук — российский режиссер, продюсер и актер, сын режиссера Сергея Бондарчука и актрисы Ирины Скобцевой, родился 9 мая 1967 года в Москве. Как режиссер он прославился фильмами «9 рота», «Обитаемый остров», «Сталинград» и «Притяжение».
