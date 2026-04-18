Бастрыкин потребовал защитить жильцов дома с дырявой крышей в Волгограде

Люди пожаловались на постоянный водопад с потолка в доме на Тракторном.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде Следком возбудил уголовное дело по статье «злоупотребление полномочиями» после обращения жильцов дома № 13А на улице Костюченко в поселке Водстрой. С марта прошлого года люди не могут добиться от своей управляющей компании ремонта кровли. На жалобу волгоградцев обратил внимание Александр Бастрыкин — он требует защитить нарушенные права жильцов.

Во время каждого дождя в их доме начинает лить с потолка. Записавшая видеообращение беременная женщина жалуется, что жить им приходится без люстры — боятся, что от сырости замкнет проводку. В углу квартиры от постоянной сырости отваливаются обои, по стенам пошла плесень. УК не принимает никаких мер по ремонту кровли.

Волгоградские следователи доложат Александру Бастрыкину о ходе расследования и мерах, которые они приняли для восстановления прав жильцов, сообщает информационный центр СК России.