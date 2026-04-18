В мэрии рассказали, когда планируется отремонтировать брусчатку в центре города

Источник: Нижегородская правда

Ремонт брусчатки на улице Большой Покровской и площади Горького проведут в Нижнем Новгороде. Об этом редакции сайта pravda-nn.ru сообщили в администрации Нижегородского района.

Ранее нижегородцы обратили внимание на качество дорожного покрытия в центре Нижнего Новгорода после зимы. В частности, на площади Горького и улице Большой Покровской — там брусчатка в некоторых местах разрушилась и пошла волнами.

В администрации Нижегородского района сообщили, что ремонт брусчатки на Большой Покровской планируется провести в рамках гарантийных обязательств. Для этого администрация района в этом году продолжит претензионную работу с организацией, которая выполняла благоустройство.

Что касается дефектов на площади Горького, их устранение планируется летом 2026 года.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что месячник по благоустройству стартовал в Нижнем Новгороде.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше