В мэрии рассказали, когда планируется отремонтировать брусчатку в центре города

Ремонт брусчатки на улице Большой Покровской и площади Горького проведут в Нижнем Новгороде. Об этом редакции сайта pravda-nn.ru сообщили в администрации Нижегородского района.
Ранее нижегородцы обратили внимание на качество дорожного покрытия в центре Нижнего Новгорода после зимы. В частности, на площади Горького и улице Большой Покровской — там брусчатка в некоторых местах разрушилась и пошла волнами.
В администрации Нижегородского района сообщили, что ремонт брусчатки на Большой Покровской планируется провести в рамках гарантийных обязательств. Для этого администрация района в этом году продолжит претензионную работу с организацией, которая выполняла благоустройство.
Что касается дефектов на площади Горького, их устранение планируется летом 2026 года.
