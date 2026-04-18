Кардиолог Гендельман: суточные щи помогают гипертоникам снизить давление

Если хотите приготовить такие щи дома, возьмите 3 литра мясного или овощного бульона, 500 г квашеной капусты, 150 мл рассола по желанию, луковицу, 3 помидора, 3 картофелины, специи и зелень по вкусу. Лук мелко нарежьте, помидоры обдайте кипятком и очистите от кожицы. Квашеную капусту потушите с небольшим количеством бульона до мягкости, добавьте рассол для насыщенности. В бульон положите картофель, затем тушеную капусту с луком и помидорами. Варите на среднем огне, пока картофель не станет мягким. Готовое блюдо уберите в холодильник и разогрейте на следующий день.