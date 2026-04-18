Кардиолог Гендельман: суточные щи помогают гипертоникам снизить давление

Волгоградцам, которые следят за давлением, стоит присмотреться к обычным щам. Кардиолог Герман Гандельман рассказал, что так называемые суточные щи помогают снизить артериальное давление.
Речь о зимнем варианте блюда. После приготовления щи убирают на холод или замораживают. На следующий день суп размораживают и подают к столу. Считается, что за это время вкус становится насыщеннее, а польза — ощутимее. Основной секрет — в капусте, — пишет канал «Едим Дома» с Юлией Высоцкой. По словам Гандельмана, регулярное употребление капусты способствует снижению давления, уменьшает уровень холестерина и снижает риск развития рака кишечника. Капуста содержит клетчатку, витамин С, антиоксиданты и калий, который участвует в регуляции давления.
Если хотите приготовить такие щи дома, возьмите 3 литра мясного или овощного бульона, 500 г квашеной капусты, 150 мл рассола по желанию, луковицу, 3 помидора, 3 картофелины, специи и зелень по вкусу. Лук мелко нарежьте, помидоры обдайте кипятком и очистите от кожицы. Квашеную капусту потушите с небольшим количеством бульона до мягкости, добавьте рассол для насыщенности. В бульон положите картофель, затем тушеную капусту с луком и помидорами. Варите на среднем огне, пока картофель не станет мягким. Готовое блюдо уберите в холодильник и разогрейте на следующий день.
Важный момент: не пересаливайте щи и не добавляйте в них копчености — это сведет на нет пользу для сердца и сосудов.
