В Калининграде призывают поставить памятник Рюрику

Установить памятник варягу и правителю Рюрику предложили в Калининграде. Тему обсудили в Светлогорске на круглом столе в рамках Балтийского культурного форума инициаторы: помощник президента Владимир Мединский, писатель Андрей Буровский (он несколько лет был помощником Мединского) и сенатор Александр Шендерюк-Жидков.
Последний обосновывая решение, заявил, что «на этой земле были славянские племена или, по крайней мере, торговля со славянскими племенами задолго до немецкого прихода».
«Мы должны об этом напоминать нашим детям. Считаю, что в Калининграде должен быть памятник Рюрику, основателю русского государства», — сказал сенатор.
Где именно хотят поставить монумент и каким он будет — не сообщается. Интересно, что в минкульте вопрос установки памятника уже пообещали проработать.