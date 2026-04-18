В Калининграде призывают поставить памятник Рюрику

Установить памятник варягу и правителю Рюрику предложили в Калининграде. Тему обсудили в Светлогорске на круглом столе в рамках Балтийского культурного форума инициаторы: помощник президента Владимир Мединский, писатель Андрей Буровский (он несколько лет был помощником Мединского) и сенатор Александр Шендерюк-Жидков.