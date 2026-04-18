Россельхознадзор обнаружил листерии в мясе птицы с двух белорусских птицефабрик

Россельхознадзор усилил контроль из-за листерии в мясе птицы двух предприятий Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Россельхознадзором усилен контроль за продукцией после обнаружения листерии в мясе птицы с двух белорусских птицефабрик, рассказали в федеральной службе.

Так, специалистами ведомства бактерии были обнаружены в мясе птицы, произведенной агрокомбинатом «Скидельский» (филиал «Скидельской птицефабрики») и птицефабрикой «Рассвет» (отделение «Якимова Слобода»).

В Россельхознадзоре пояснили, что это первичные нарушения, в связи с которыми будет усилен лабораторный контроль за продукцией этих предприятий.