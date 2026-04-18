Шесть тысяч кедров и абрикосов высадили во Владивостоке

Во Владивостоке во время субботника на улицы и в парки вышли сотрудники муниципального предприятия «Зеленый Владивосток», администрации города, инициативные горожане и волонтеры. Главной задачей стала высадка молодых деревьев. В скверах на Ватутина, 26, Кирова, 116 и в парке Снеговая Падь появились две тысячи сеянцев кедра и 200 абрикосов. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".