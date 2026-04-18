Мэр Юрий Шалабаев принимает участие в субботнике в парке «Юбилейный» в Кстове

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев приехал в Кстово, чтобы принять участие в субботнике в парке «Юбилейный». Об этом он рассказал в телеграм-канале.
Градоначальник напомнил, что общественное пространство привели в порядок по программе «Формирование комфортной городской среды». Этот объект выбрали для благоустройства нижегородцы в ходе голосования.
«Несмотря на неприветливую погоду, жители вышли сегодня на уборку, решили помочь. Они тоже понимают, что такие пространства важно не только создавать, но и поддерживать — этим сегодня и займемся», — написал Юрий Шалабаев.
Напомним, нижегородские коммунальщики готовятся к дождю со снегом в Нижнем Новгороде. Городские службы будут работать в местах подтоплений.