В Биробиджане пожарные МЧС вышли на субботник и собрали 37 мешков мусора

В Биробиджане сотрудники МЧС России провели субботник на пустыре по улице Дзержинского. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Огнеборцы дружно вышли на уборку территории, которая, несмотря на название «пустырь», оказалась завалена бытовыми отходами. За время работы сотрудники ведомства собрали 37 больших мешков мусора.
Как отметили в МЧС России по Еврейской автономной области, субботник позволил не только очистить городскую территорию, но и провести время на свежем воздухе, пообщаться с коллегами в неформальной обстановке и внести вклад в благоустройство областного центра.
В ведомстве призвали жителей следовать примеру и напомнили, что творить добро несложно, а чистота в городе зависит от каждого.
