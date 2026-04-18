В Астрахани отремонтируют более 2 км Адмиралтейской улицы

Этот маршрут ведет к комплексу исторических памятников.

Участок Адмиралтейской улицы протяженностью более 2 км отремонтируют в Астрахани, сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона. Работы проводят при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Специалисты приведут в нормативное состояние отрезок от Набережной 1 Мая до Красной Набережной и далее до улицы Анри Барбюса. Специалисты заменят дорожное покрытие, выровняют канализационные люки, уложат новую плитку на тротуарах, установят ограждение и знаки, нанесут разметку. Также предусмотрено выполнить озеленение.

Подчеркивается, что этот маршрут ведет к важному историко-архитектурному объекту города — Астраханскому кремлю. Он включает значимые для православных жителей и гостей города святыни: Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы, собор Троицы Живоначальной, Кирилловскую часовню, Пречистенские ворота с колокольней и надвратный храм Николая Чудотворца.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.