Проектные команды внедряют искусственный интеллект в сферы экономики и госуправления Красноярского края

В Красноярске прошла встреча проектных команд, которые занимаются внедрением технологий искусственного интеллекта в отрасли экономики, социальной сферы и государственного управления. Ее провел губернатор Красноярского края. В составе этих команд — более 250 человек из 28 исполнительных органов края. Сейчас они анализируют управленческие процессы, рынок имеющихся решений, оценивают затраты и потенциальную выгоду от реализации проектов. Затем команды приступят к более детальной проработке предлагаемых ИИ-решений и их презентации на заседании комиссии по развитию и внедрению технологий искусственного интеллекта в Красноярском крае. — Президент России за последние несколько месяцев не раз обращался к теме искусственного интеллекта. Должен появиться национальный план по его развитию, подготовлен проект федерального закона. ИИ — инструмент, который может помочь нам сделать работу более оперативной, повысить производительность труда, снизить временные затраты, существенно изменить ситуацию на рынке труда, а также работу с жителями. Чем быстрее мы внедрим новые подходы, тем быстрее добьемся результата и решим отраслевые задачи. Важно использовать этот инструмент там, где от него будет отдача. Наша общая задача — разработка комплексного плана внедрения технологий ИИ в крае, который должен быть синхронизирован с национальным, — обратился к участникам сессии глава региона. Внедрение ИИ поможет сократить рутинные операци, ускорит обработку данных и документов, повысит качество решений, позволит более точно управлять процессами и улучшит результативность работы органов власти и подведомственных организаций. Задача по внедрению искусственного интеллекта в отрасль государственного управления закреплена нацпроектом «Экономика данных». — Для Красноярского края эта работа начинается не с нуля. В регионе уже есть практические примеры применения ИИ в государственном управлении и отраслевой деятельности. Это, например, единый контакт-центр 122 и голосовые сервисы, которые обеспечивают маршрутизацию обращений граждан, запись на услуги и автоматизацию части коммуникаций с жителями, инструменты в контуре безопасности и городской инфраструктуры… — отметил министр цифрового развития Красноярского края Николай Распопин.