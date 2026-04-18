Пермяки выплатили компенсацию соседке из-за шума кондиционера

Установка кондиционера не была согласована с другими собственниками дома.

Источник: Комсомольская правда

В Перми семейная пара компенсировала моральный вред своей соседке после судебного спора, связанного с установленным кондиционером.

Причиной конфликта стала сплит-система, которую супруги установили в квартире одного из многоквартирных домов в Орджоникидзевском районе. Летом жильцы пользовались кондиционером, однако соседке за стеной он мешал нормально отдыхать. Пенсионерку беспокоил постоянный шум, а также капли конденсата, которые стекали на наружный блок и создавали круглосуточный звук. Со временем это начало негативно отражаться на её самочувствии, и женщина обратилась в суд с требованием демонтировать оборудование и компенсировать моральный ущерб.

Во время разбирательства выяснилось, что установка кондиционера не была согласована с другими собственниками дома, хотя такие работы требуют решения общего собрания жильцов. Суд обязал владельцев убрать сплит-систему в течение месяца и восстановить повреждённую часть стены. Кроме того, каждому из супругов назначили выплату по 10 тысяч рублей в пользу пенсионерки за причинённые неудобства.