Пермяки выплатили компенсацию соседке из-за шума кондиционера

Причиной конфликта стала сплит-система, которую супруги установили в квартире одного из многоквартирных домов в Орджоникидзевском районе. Летом жильцы пользовались кондиционером, однако соседке за стеной он мешал нормально отдыхать. Пенсионерку беспокоил постоянный шум, а также капли конденсата, которые стекали на наружный блок и создавали круглосуточный звук. Со временем это начало негативно отражаться на её самочувствии, и женщина обратилась в суд с требованием демонтировать оборудование и компенсировать моральный ущерб.