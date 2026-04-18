В этом году в Подмосковье зарегистрировали более 8,5 тысячи субъектов МСП

Бизнесу региона доступны различные меры поддержки.

Источник: Национальные проекты России

Свыше 8,5 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) зарегистрировали с начала года в Московской области, сообщила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева. Это способствует достижению целей нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Сейчас в этом секторе работают 487,2 тысячи компаний. По сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился на 20,6 тысячи.

Екатерина Зиновьева напомнила, что предпринимателям в Подмосковье доступны различные меры поддержки. Ознакомиться с ними можно на инвестиционном портале региона.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.