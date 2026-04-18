До конца весны на Ставрополье высадят деревья на 34 гектарах

В двух округах уже появились белая акация и крымская сосна.

Источник: Национальные проекты России

Территорию площадью 34 га в Ставропольском крае озеленят до конца весны при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в правительстве региона.

В Арзгирском округе на площади 7,4 га специалисты высадили белую акацию, а в Предгорном округе — 2 га крымской сосны. Как отметил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставрополья Олег Безменов, когда позволит погода, работы развернутся и в других округах.

Напомним, что в регионе озеленение также проводят в рамках акции «Сад памяти». Например, в Минераловодском участковом лесничестве уже укоренили 500 саженцев ясеня и клена.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.