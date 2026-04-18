Напавший на полицейских в Оренбургской области оказался военнослужащим, который самовольно оставил службу. Рядовой Сергей Бесалаев заключен под стражу, сообщили в Следственном комитете России.
В ведомстве уточнили, что в отношении задержанного расследуется уголовное дело по статьям о самовольном оставлении части в период мобилизации (ч. 5 ст. 337 УК), посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК), убийстве (п. «б» ч. 2 ст. 105 УК) и покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 УК, п. «а», «б» ч. 2 ст. 105 УК).
16 апреля в Оренбургской области произошло нападение на полицейских. Полицейские прибыли в поселок Аккермановка, чтобы задержать мужчину, объявленного в федеральный розыск. Увидев правоохранителей, злоумышленник открыл огонь. В результате один полицейский погиб, еще трое получили ранения. Нападавшему удалось скрыться с места преступления.
Для поисков стрелявшего в полицейских подразделения Росгвардии использовали дроны и вертолет. Кроме того, на месте происшествия работали подразделения СОБРа и ОМОНа, которые патрулировали местность. 18 апреля в районе села Белошапка сотрудники ГИБДД обнаружили и задержали подозреваемого.
