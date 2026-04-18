В Нижнем Новгороде состоится фестиваль по беспилотным авиасистемам

Фестиваль по беспилотным авиасистемам пройдет 26 апреля на базе Нижегородского государственного технического университета (НГТУ) им. Р. Е. Алексеева, сообщили в пресс-службе правительства региона. Мероприятие организуют при поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».
Программа включает открытые городские соревнования по гонкам дронов в категории «Визуальное пилотирование» и первенство в категории «FPV- пилотирование». В каждом соревновании определят победителей и призеров. Все участники фестиваля получат льготы и баллы индивидуальных достижений при поступлении в НГТУ.
«Использование дронов в российских школах представляет собой не просто модный тренд, но и стратегически важное направление, способствующее развитию образования в стране. Управление беспилотниками — одно из популярных направлений в детском дополнительном образовании. Школьники на практике постигают основы электротехники, принципы аэродинамики, учатся программированию. Эти навыки они смогут применить практически в любой профессии», — подчеркивается в сообщении.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.