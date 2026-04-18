Нижегородский инфекционист рассказал о защите от мышиной лихорадки на даче

Врач-инфекционист ПОМЦ ФМБА России Данила Пименов рассказал, как убраться в дачном домике и не заразиться геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. Комментарием специалиста поделился главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов в телеграм-канале.

Главная ошибка — это использование веника или пылесоса. Так вирус может подняться в воздух и попасть в дыхательные пути. Перед уборкой нужно проветрить помещение: открыть все окна и выйти на 30 минут.

Обычная маска не поможет — рекомендуется использовать респиратор, защитные очки и перчатки. Все поверхности стоит смочить дезраствором с хлором и подождать 20 минут. На кухне нужно убрать все вскрытые упаковки продуктов, а посуду прокипятить.

Инфекционист также назвал симптомы мышиной лихорадки. Тревогу стоит бить при резком повышении температуры, появлении сильных болей в пояснице или голове, проблемах с мочеиспусканием. В таком случае нужно сразу же обратиться к врачу.

Напомним, 26 нижегородцев заразились мышиной лихорадкой с начала 2026 года.