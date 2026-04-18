Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дело 16-летней школьницы, которая склоняла детей к употреблению наркотиков, передали в суд

Старшеклассница предложила знакомым запрещенное вещество.

В Правдинске суд рассмотрит уголовное дело о склонении несовершеннолетних к потреблению наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, 24 декабря прошлого года 16-летняя школьница, имея при себе незаконно приобретенное наркотическое средство тетрагидроканнабинол, предложила употребить его трем несовершеннолетним знакомым в возрасте от 12 до 17 лет. Также она продала наркотик.

В итоге после такой «вечеринки» одного подростка госпитализировали. Все трое были поставлены на учет врача-нарколога.

Впереди суд.