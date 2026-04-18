Дело 16-летней школьницы, которая склоняла детей к употреблению наркотиков, передали в суд

В Правдинске суд рассмотрит уголовное дело о склонении несовершеннолетних к потреблению наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
По версии следствия, 24 декабря прошлого года 16-летняя школьница, имея при себе незаконно приобретенное наркотическое средство тетрагидроканнабинол, предложила употребить его трем несовершеннолетним знакомым в возрасте от 12 до 17 лет. Также она продала наркотик.
В итоге после такой «вечеринки» одного подростка госпитализировали. Все трое были поставлены на учет врача-нарколога.
Впереди суд.