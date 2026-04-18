В Красноярском крае задержали подозреваемого в хищении выплат участникам СВО (видео)

В Красноярском крае задержан местный житель, подозреваемый в хищении выплат участникам СВО. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
По версии следствия, с июля по октябрь 2025 года 42-летний житель Ачинска организовал схему хищения выплат у участников специальной военной операции. Мужчина организовывал заключение браков между военнослужащими и жительницами Ачинска. После отправки трех мужчин к месту прохождения службы подозреваемый забрал у женщин банковские карты, на которые поступали выплаты. Деньги он присваивал себе.
По месту жительства подозреваемого были проведены обыски. Правоохранители изъяли более 1 млн рублей, более 10 сотовых телефонов, паспорта, банковские карты, сим-карты различных операторов.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется УФСБ России по краю и региональным МВД России.
Подозреваемый задержан. По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Также следователи устанавливают иные эпизоды преступной деятельности подозреваемого и устанавливают всех лиц, пострадавших от его действий.
В пресс-службе ГУ МВД по краю добавили, что подозреваемый ранее был судим. На похищенные выплаты он купил, в том числе, квартиру в одном из микрорайонов Ачинска.
