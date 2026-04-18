В Красноярском крае задержали подозреваемого в хищении выплат участникам СВО (видео)

По версии следствия, с июля по октябрь 2025 года 42-летний житель Ачинска организовал схему хищения выплат у участников специальной военной операции. Мужчина организовывал заключение браков между военнослужащими и жительницами Ачинска. После отправки трех мужчин к месту прохождения службы подозреваемый забрал у женщин банковские карты, на которые поступали выплаты. Деньги он присваивал себе.