В Красноярском крае задержали подозреваемого в хищении выплат участникам СВО (видео)

В Красноярском крае задержан местный житель, подозреваемый в хищении выплат участникам СВО. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По версии следствия, с июля по октябрь 2025 года 42-летний житель Ачинска организовал схему хищения выплат у участников специальной военной операции. Мужчина организовывал заключение браков между военнослужащими и жительницами Ачинска. После отправки трех мужчин к месту прохождения службы подозреваемый забрал у женщин банковские карты, на которые поступали выплаты. Деньги он присваивал себе.

По месту жительства подозреваемого были проведены обыски. Правоохранители изъяли более 1 млн рублей, более 10 сотовых телефонов, паспорта, банковские карты, сим-карты различных операторов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется УФСБ России по краю и региональным МВД России.

Подозреваемый задержан. По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Также следователи устанавливают иные эпизоды преступной деятельности подозреваемого и устанавливают всех лиц, пострадавших от его действий.

В пресс-службе ГУ МВД по краю добавили, что подозреваемый ранее был судим. На похищенные выплаты он купил, в том числе, квартиру в одном из микрорайонов Ачинска.

