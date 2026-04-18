«СКА-Хабаровск» дома со счётом 1:2 проиграл волгоградскому «Ротору»

В очередном домашнем матче в 29-м туре Первой российской футбольной лиги «СКА-Хабаровск» провёл матч с волгоградским «Ротором». К этой встрече хозяева подошли с серией из шести матчей без побед, у гостей насчитывалось пять игр подряд без поражений, напоминает ИА «Хабаровский край сегодня».
Желание наконец-то победить у красно-синих читалось со старта, дальневосточники с первых минут начали штурмовать укрепления «Ротора», вот только небрежный пас Владислава Мастерного в центре поля привёл к перехвату. За ним последовала и быстрая контратака, в которой нападающий волгоградского клуба Имран Азнауров открыл счёт на 8-й минуте.
Десять минут спустя в штрафную гостей посыпались несколько подач, после которых подбор оставался за «СКА-Хабаровском», и в ходе очередного навеса первым на мяче оказался Степан Глотов, моментом позже столкнувшийся с голкипером гостей Никитой Чагровым. Хакобо Алкалде оставалось только попасть в оставшийся без вратаря створ, что он и сделал, 1:1.
На 26-й минуте Азнауров снова выводит гостей вперёд, получив мяч от коллеги, он прорвался в штрафную хабаровчан с левого фланга, переложил мяч под удар правой и вонзил снаряд мимо Кузнецова под перекладину. Гол засчитан, 1:2.
В конце второго тайма главный тренер «СКА-Хабаровска» Алексей Поддубский в надежде изменить счёт на табло сделал несколько замен, освежив состав. Игру этот ход оживил, но результата не изменил.
Армейцам в апреле предстоит две выездные игры, 22 числа красно-синие в «Арене Химки» проведут матч с костромским «Спартаком», а 26-го в Ярославле с «Шинником».