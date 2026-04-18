Петербуржцы заметили гнезда-варежки на деревьях в Красносельском районе

Гнезда принадлежат краснокнижной птице — рамезу.

Источник: Соцсети

С приходом весны в Петербург жители начали находить на деревьях необычные предметы, напоминающие вязаные варежки. Как пояснил биолог и автор телеграм-канала о дикой природе Павел Глазков, эти предметы — гнезда птиц, ремезов обыкновенных.

Ремез — это маленькая птичка, размером меньше воробья, с характерной угольно-черной «маской» вокруг глаз. Она строит свои гнезда на березах или ивах, используя волокна тростника, травинки, животный и растительный пух.

— Процесс строительства гнезда занимает около недели. Изначально гнездо выглядит как корзинка, но птицы продолжают его достраивать, и в итоге их дом напоминает рукавичку с недовязанным пальцем, — рассказал биолог Павел Глазков.

К слову, сам ремез является редким видом для этих мест и занесен в Красные книги Санкт-Петербурга и Ленинградской области.