Рейсы задерживаются в аэропорту Нижнего Новгорода из-за ограничений 18 апреля

Согласно данным онлайн-табло, на вылет задерживаются сразу несколько рейсов. Борт в Екатеринбург, который должен был отправиться в 10:50, перенесен на 14:35. Два самолета до Санкт-Петербурга — рейсы 5N-510 и FV-6106 — уйдут в 15:05 и 17:15 соответственно вместо 11:05 и 13:15. Вылет в Москву FV-6352 сдвинут с 9:40 на 15:30. Рейс в Сочи EO-438 задерживается с 16:35 до 17:50, а борт до Калининграда N4−860 — с 22:55 до 14:00. На прилет с опозданием ожидаются самолеты из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Москвы и Сочи.