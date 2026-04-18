Рейсы задерживаются в аэропорту Нижнего Новгорода из-за ограничений 18 апреля

В нижегородском аэропорту имени Чкалова пассажиры столкнулись с задержками рейсов. Изменения в расписании коснулись как вылетающих, так и прибывающих самолетов. Актуальная информация о переносах уже появилась на онлайн-табло воздушной гавани.
Причиной сбоя стали временные ограничения на прием и выпуск самолетов, которые ввели утром 18 апреля около половины восьмого. В Росавиации подчеркнули, что это вынужденная мера для обеспечения безопасности полетов.
Согласно данным онлайн-табло, на вылет задерживаются сразу несколько рейсов. Борт в Екатеринбург, который должен был отправиться в 10:50, перенесен на 14:35. Два самолета до Санкт-Петербурга — рейсы 5N-510 и FV-6106 — уйдут в 15:05 и 17:15 соответственно вместо 11:05 и 13:15. Вылет в Москву FV-6352 сдвинут с 9:40 на 15:30. Рейс в Сочи EO-438 задерживается с 16:35 до 17:50, а борт до Калининграда N4−860 — с 22:55 до 14:00. На прилет с опозданием ожидаются самолеты из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Москвы и Сочи.
Тем временем «Чкалов» не прекращает обслуживание пассажиров. На месте дежурят работники авиаузла и сотрудники авиакомпаний. Для гостей с малышами открыта комната матери и ребенка. В залах ожидания стоят кулеры с питьевой водой. Медпункт работает без перерывов, круглые сутки. Подзарядить телефоны можно у специальных стоек, а бесплатный интернет доступен по всему зданию аэровокзала.