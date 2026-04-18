В Волгоградскую область возвращаются с зимовки уникальные птицы «на ходулях». Смотрите, как они красивы

Волгоградский фотограф-натуралист Алина Урусова устроила фотосессию уникальным птицам на «ходулях». Только посмотрите, насколько они изящны и грациозны!

— Ходулочник — поистине удивительная птица, занесенная в Красную книгу России. Хотя, по правде говоря, в нашем регион он вовсе не редок, и его можно встретить бродящим по берегам открытых водоемов, — рассказывает биолог, влюбленный в мир волгоградской природы. — Так как у него очень примечательная внешность, спутать его с кем-то другим почти невозможно.

Длинноногая модель, в отличие от многих водоплавающих птиц, может использовать свои ноги даже для поиска пищи. Расплескивая воду и грязь, ходулочники добывают на обеды и ужины насекомых и их личинки. А уж как эти красавцы владеют своим телом! Об их брачных танцах биологи складывают легенды. Демонстрируя сложные движения и призывно крича в поиске партнерши, самцы еще и показывают собственную состоятельность и жизнеспособность.

— Улетая на зимовку в Африку, на Ближний Восток или в страны Азии, в наш регион ходулочники возвращаются в апреле-мае, — комментирует Алина Урусова. — Здесь у них начинается время гнездования. В этот период родители активно «отводят» от гнезда всех посторонних, издавая пронзительные крики.

Изящных птиц на «ходулях» признают индикатором здоровья всей экосистемы. Обитая рядом с водоемами, своим появлением они сигнализируют — здесь есть жизнь!

Фото Алины Урусовой.