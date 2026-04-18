В Волгоградскую область возвращаются с зимовки уникальные птицы «на ходулях». Смотрите, как они красивы

Длинноногая модель, в отличие от многих водоплавающих птиц, может использовать свои ноги даже для поиска пищи. Расплескивая воду и грязь, ходулочники добывают на обеды и ужины насекомых и их личинки. А уж как эти красавцы владеют своим телом! Об их брачных танцах биологи складывают легенды. Демонстрируя сложные движения и призывно крича в поиске партнерши, самцы еще и показывают собственную состоятельность и жизнеспособность.