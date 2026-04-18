Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пятую подряд победу одержал волгоградский «Ротор» в Хабаровске

Матч «СКА-Хабаровск» — «Ротор» закончился победой волгоградцев.

Источник: Комсомольская правда

Волгоградский «Ротор» возвращается из Хабаровска с победой, пятой подряд. Матч между «СКА-Хабаровск» и «Ротором» завершился со счетом 1:2. Волгоградский «Ротор» играл очень уверенно, заставив зрителей засомневаться, кто хозяин поля. Азнауров забил первый гол уже на 6 минуте матче. А на 26-й оформил дубль после паса Эльдарушева.

Футболисты «СКА-Хабаровск» ненадолго перехватывали преимущество, этого им хватило, чтобы на 8-й минуте забить единственный гол. Во втором тайме хороших голевых моментов у команд не было.

«Ротор» снова выигрывает, и он все ближе к стыкам за выход в РПЛ. До этих битв осталось около месяца. Впереди у волгоградцев сложная неделя из двух домашних матчей. Уже в среду — с одним из лидеров таблицы и претендентом на прямой выход в РПЛ столичной «Родиной».

