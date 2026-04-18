Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Кубани потушили пожар на нефтебазе

Источник: РБК

В Краснодарском крае ликвидировали пожар на территории нефтебазы в Тихорецке. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

По данным оперштаба, никто из сотрудников предприятия не пострадал.

Возгорание на базе началось в ночь на 18 апреля. К тушению привлекали свыше 200 человек. Причину пожара оперштаб не уточнил.

Кроме того, открытое горение ликвидировали на морском терминале в Туапсе. В тушении задействовали свыше 150 человек и 49 единиц техники.

Пожар на территории терминала начался ночью 16 апреля — в порту загорелось технологическое оборудование после атаки беспилотников. В результате удара в Туапсинском округе пострадали семь человек. Два человека погибли, в том числе один ребенок.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.

