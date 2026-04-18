На Кубани потушили пожар на нефтебазе

В Краснодарском крае ликвидировали пожар на территории нефтебазы в Тихорецке. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
По данным оперштаба, никто из сотрудников предприятия не пострадал.
Возгорание на базе началось в ночь на 18 апреля. К тушению привлекали свыше 200 человек. Причину пожара оперштаб не уточнил.
Кроме того, открытое горение ликвидировали на морском терминале в Туапсе. В тушении задействовали свыше 150 человек и 49 единиц техники.
Пожар на территории терминала начался ночью 16 апреля — в порту загорелось технологическое оборудование после атаки беспилотников. В результате удара в Туапсинском округе пострадали семь человек. Два человека погибли, в том числе один ребенок.
