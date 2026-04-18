На Центральном рынке в Калининграде продавали просроченную баранину и мясо без ветеринарных документов — Россельхознадзор

На Центральном рынке в Калининграде продавали баранину и говядину без необходимых ветеринарных документов. Об этом сообщает региональный Россельхознадзор, специалисты которого накануне провели проверку торговых мест на рынке.
Было установлено 3 факта реализации мяса физическим лицом и ИП без оформления ветеринарных сопроводительных документов.
«Это свидетельствует о реализации продукции вне государственного контроля, без подтверждения ее биологической безопасности», — прокомментировали в ведомстве.
Более того, выявлена реализация предпринимателем баранины на кости охлажденной с истекшим сроком годности. Аналогичное нарушение выявили и у другого ИП.
Узнать больше по теме
