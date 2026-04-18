На Центральном рынке в Калининграде продавали просроченную баранину и мясо без ветеринарных документов — Россельхознадзор

Выявлено три факта нарушения законодательства.

На Центральном рынке в Калининграде продавали баранину и говядину без необходимых ветеринарных документов. Об этом сообщает региональный Россельхознадзор, специалисты которого накануне провели проверку торговых мест на рынке.

Было установлено 3 факта реализации мяса физическим лицом и ИП без оформления ветеринарных сопроводительных документов.

«Это свидетельствует о реализации продукции вне государственного контроля, без подтверждения ее биологической безопасности», — прокомментировали в ведомстве.

Более того, выявлена реализация предпринимателем баранины на кости охлажденной с истекшим сроком годности. Аналогичное нарушение выявили и у другого ИП.

