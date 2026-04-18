В 2027 году в вузах Челябинской области появятся 4 молодежные лаборатории

Четыре новые молодежные лаборатории начнут работу на базе ведущих вузов Челябинской области к 1 сентября 2027 года, сообщили в региональном министерстве образования и науки. Это соответствует целям нацпроекта «Молодёжь и дети».
Лаборатории появятся в Южно-Уральском и Челябинском государственных университетах, Магнитогорском университете им. Г. И. Носова и Южно-Уральском медицинском вузе. Тематика посвящена разработке роботизированных систем, физическим методам исследований в промышленности, индустриальной переработке материалов и цифровым решениям в медицине. Подчеркивается, что управлять там будут молодые ученые в возрасте до 39 лет.
Каждая лаборатория получит развитие в межуниверситетском кампусе. Он объединит семь южноуральских вузов, создаст условия для жизни и учебы более 5 тыс. человек и укрепит связь университетов с промышленностью.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.