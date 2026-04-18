Землю накрыла слабая магнитная буря

На Земле началась слабая магнитная буря уровня G1. По прогнозам, она будет длиться около недели, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.

Источник: РБК

Нестабильная геомагнитная обстановка может продлиться пять-семь суток, но острая фаза займет лишь первые один-два дня и придется на выходные. В этот период геомагнитный индекс может эпизодически достигать среднего уровня — G2. Более сильные возмущения маловероятны.

Вечером 18 апреля, после наступления темноты, можно попытаться увидеть полярные сияния — особенно в северных и северо-западных регионах страны, сообщили ученые.

Как отметили в лаборатории, это уже вторая магнитная буря в апреле. Первая пришлась на период с 2 по 4 апреля и достигла уровня, близкого к G3.

«Нынешний год исключительно богат на геомагнитные возмущения и пока идет по второму графику в текущем столетии», — сказано в сообщении.

Ранее пресс-служба лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук сообщила, что корональная дыра на Солнце может вызвать серию возмущений магнитного поля Земли 18 и 19 апреля.

В конце марта на Земле завершилась одна из самых долгих магнитных бурь, которая продлилась почти неделю.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.