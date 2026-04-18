Землю накрыла слабая магнитная буря

На Земле началась слабая магнитная буря уровня G1. По прогнозам, она будет длиться около недели, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.
Нестабильная геомагнитная обстановка может продлиться пять-семь суток, но острая фаза займет лишь первые один-два дня и придется на выходные. В этот период геомагнитный индекс может эпизодически достигать среднего уровня — G2. Более сильные возмущения маловероятны.
Вечером 18 апреля, после наступления темноты, можно попытаться увидеть полярные сияния — особенно в северных и северо-западных регионах страны, сообщили ученые.
Как отметили в лаборатории, это уже вторая магнитная буря в апреле. Первая пришлась на период с 2 по 4 апреля и достигла уровня, близкого к G3.
«Нынешний год исключительно богат на геомагнитные возмущения и пока идет по второму графику в текущем столетии», — сказано в сообщении.
Ранее пресс-служба лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук сообщила, что корональная дыра на Солнце может вызвать серию возмущений магнитного поля Земли 18 и 19 апреля.
В конце марта на Земле завершилась одна из самых долгих магнитных бурь, которая продлилась почти неделю.
