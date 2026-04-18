Глеб Никитин высказался о вылете ХК «Торпедо» из плей-офф КХЛ

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал в соцсетях выбывание хоккейного клуба «Торпедо» из плей-офф КХЛ. Команда завершила свое выступление в сезоне после поражения от магнитогорского «Металлурга» в пятом матче серии.
«Браво, “Торпедо”! От всей души хочу выразить гордость за наших парней! Команда под руководством Алексея Исакова, для которого этот сезон стал дебютным в КХЛ, проявила настоящий героизм в противостоянии с “Металлургом”, лучшей командой лиги по итогам регулярного чемпионата, уступив лишь в дополнительное время», — поделился губернатор.
Никитин выразил признательность хоккеистам за стойкость и подчеркнул, что пережитые трудности сделали команду сильнее. Особую благодарность глава региона адресовал болельщикам за их неизменную поддержку.
«Спасибо всем, кто в нас верил! Мы будем бороться дальше. Уверен, будем удивлять и вас, и всех нижегородских болельщиков нашими победами!» — резюмировал руководитель региона.
Напомним, что «Торпедо» феерично завершило поход за Кубком Гагарина. После нескольких фантастических спасений в серии с «Металлургом» из Магнитогорска, хоккеисты «Торпедо» заставили говорить о себе всю КХЛ.