Глеб Никитин высказался о вылете ХК «Торпедо» из плей-офф КХЛ

«Браво, “Торпедо”! От всей души хочу выразить гордость за наших парней! Команда под руководством Алексея Исакова, для которого этот сезон стал дебютным в КХЛ, проявила настоящий героизм в противостоянии с “Металлургом”, лучшей командой лиги по итогам регулярного чемпионата, уступив лишь в дополнительное время», — поделился губернатор.