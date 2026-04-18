В Калининском районе Челябинска благоустроят сквер

Благоустройство сквера проведут в Калининском районе Челябинска при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в районной администрации.
Пространство возле дома № 47а по улице Молодогвардейцев будет разделено на несколько зон. В одной установят игровые комплексы для детей разных возрастов: качели нескольких типов и карусель. Для любителей спорта оборудуют воркаут-комплекс и баскетбольную площадку с травмобезопасным покрытием.
Для прогулок обустроят пешеходные дорожки, вдоль которых разместят зоны отдыха со скамейками и освещением. Дополнительно на территории сквера высадят новые деревья и кустарники.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.