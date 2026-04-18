Марафон «Европа — Азия» в Екатеринбурге пройдет в новом формате

В Екатеринбурге презентовали новую концепцию международного марафона «Европа — Азия» и медали предстоящих стартов. Торжественная церемония прошла в молодежном кластере «Салют».
Как отметил заместитель главы Екатеринбурга Константин Шевченко, марафон давно вышел за рамки исключительно спортивного события и стал частью городской повестки. По его словам, он способствует развитию событийного туризма и формирует у гостей представление о Екатеринбурге как о современном, благоустроенном и привлекательном для путешествий городе.
На презентации организаторы показали сразу три медали и раскрыли обновленную идею марафона, в которой сочетаются спортивная составляющая, исторический контекст и фестивальная атмосфера большого городского праздника. Гостям представили макет и новый дизайн медали главного старта. Как пояснили организаторы, визуальная концепция продолжает линию предыдущих лет и формирует единую коллекционную серию наград.
Марафон 2026 года пройдет в формате «Двойной вызов». В следующем году участникам предложат скоростную трассу из четырех кругов, а в 2027 году состоится классический, уже ставший традиционным маршрут. Те, кто выйдет на оба старта подряд, получат третью, особую медаль.
Кроме того, за день до основного марафона в городе пройдет «Рок-забег» на три километра. Его участникам обещают музыкальную программу и финальный концерт уральских рок-групп. Медаль для этого старта также показали на презентации.
В 2026 году марафон сохранит и историческую составляющую. Участников будут провожать императрица Екатерина I и гвардейцы Преображенского полка.
Международный легкоатлетический марафон «Европа — Азия» пройдет в Екатеринбурге в одиннадцатый раз 8 и 9 августа. Регистрация для участников уже открыта на сайте организаторов.